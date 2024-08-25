مواعيد عرض وإعادة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس على جميع القنوات الناقلة

يترقب عشاق الدراما التركية عرض مسلسل المؤسس عثمان، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات البحث من قبل محبي الدراما التركية حول مواعيد عرض وإعادة مسلسل المؤسس عثمان، هذا الاهتمام المتزايد جاء بعد الكشف عن الإعلان الترويجي الأول للموسم الجديد، الذي أثار حماس الجمهور وأثار توقعاتهم بنجاح الموسم الجديد؛ ينتظر أن يكون الموسم السادس واحدًا من أكثر المواسم جذبًا للمشاهدين، بناءً على النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان أن الحلقات الأولى من الموسم الجديد ستبث في أواخر سبتمبر أو بداية أكتوبر 2024، يبث المسلسل على قناة ATV التركية كل أربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، والسابعة مساءً بتوقيت مصر، كما يعاد عرضه في اليوم التالي على نفس القناة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت تركيا.

للمتابعين الناطقين بالعربية، يتم بث المسلسل مترجمًا على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما تعاد حلقاته في اليوم التالي على قناة الفجر في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

كما سيتم عرض المسلسل على قناة وطن الكويتية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي للعرض الرسمي في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة؛ أما بالنسبة لقناة اليرموك، فيتم عرض المسلسل كل يوم جمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، مع إعادة الحلقة على نفس القناة في الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على مجموعة من القنوات التي توفر تغطية متميزة للمشاهدين، فيما يلي تفاصيل ترددات القنوات الناقلة للمسلسل:

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الفجر الجزائرية