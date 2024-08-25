استعلم الآن.. رابط الاستعلام عن معدلات القبول في الجزائر 2024 ومعدلات القبول في الجامعات والتخصصات

روان السيد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
استعلم الآن.. رابط الاستعلام عن معدلات القبول في الجزائر 2024 ومعدلات القبول في الجامعات والتخصصات
"شوف هتدخل كلية ايه" التعليم العالي يكشف معدلات القبول 2024 خريجي بكالوريا الجزائر 2025 2024

في ظل التطورات المتسارعة في نظام التعليم العالي وفهم معدلات القبول في الكليات والتخصصات المختلفة من الأمور الأساسية التي تؤثر على خيارات الطلاب المستقبليين في الجزائر، في عام 2024 شهدت معدلات القبول تغيرات ملحوظة تعكس التغيرات في متطلبات سوق العمل والاتجاهات التعليمية الجديدة، ونقدم اهم التغيرات في معدلات القبول والكيفية التي يمكن أن تؤثر بها على اختيارات الطلاب وهذا يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

رابط الاستعلام عن معدلات القبول في الجزائر 2024

تسجل معدلات القبول في الجزائر لهذا العام زيادة واضحة مقارنة بالعام السابق وللحصول على المعلومات الدقيقة حول معدلات القبول لعام 2024 ينصح باتباع الخطوات التالية:

  •  الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.
  •  التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خيار معدلات القبول.
  •  إدخال المعلومات المطلوبة بدقة.
  •  تحميل الوثائق اللازمة والتحقق من صحة البيانات المدخلة.
  • النقر على زر استعلام لعرض تفاصيل معدلات القبول بشكل كامل.

معدلات القبول في الكليات والتخصصات في الجزائر 2024

في عام 2024 تم تحديد معدلات القبول في الجزائر على النحو التالي:

  • كليات الصيدلة يتطلب القبول معدل 15.82.
  • كلية طب الأسنان يتطلب معدل قبول قدره 16.65.

في ولاية جيجل معدلات القبول في التخصصات الشبه طبية هي:

  • مخبري الصحة النفسية العمومية 15.71.
  • مختصو العلاج الطبيعي والفيزيائي 15.86.

وفي معهد التكوين العالي في الشبه طبي بولاية عين الدفلي تكون معدلات القبول كما يلي:

  • ممرض الصحة العمومية معدل 15.13.
  • مختص في حفظ الصحة العمومية 15.32.
معلومات الكاتب
روان السيد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
احصلي على كعب ناعم.. وصفات طبيعية لتقشير وتنعيم الكعب وإزالة الجلد الميت
إنضم لقناتنا على تيليجرام