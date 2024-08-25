متى موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا فى مصر وتعديل الساعة؟ الحكومة المصرية تجيب

يستفسر عدد كبير من المواطنين عن موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر وانتهاء التوقيت الصيفي، الذي يُطبق في العديد من الدول حول العالم بهدف الاستفادة من أطول ساعات النهار خلال فصل الصيف، مما يساهم في توفير المزيد من الطاقة الكهربائية ويعزز الإنتاجية.

موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا فى مصر

أعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن الموعد المتوقع لإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، وذلك كجزء من الخطة المعتمدة لتخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بهدف معالجة الأزمة التي تواجه البلاد في الفترة الأخيرة.وبالتالي، يمكن توضيح موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024 وبداية التوقيت الشتوي كما أعلنته الحكومة المصرية.

بداية تعديل الساعة للتوقيت الشتوي لعام ٢٠٢٤

قامت الحكومة المصرية بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالموعد المحدد لتحويل الساعة إلى التوقيت الشتوي، ونشير إلى هذه التفاصيل في النقاط التالية:

أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم تحويل الساعة إلى التوقيت الشتوي في 25 أكتوبر 2024.

يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لبداية هذا اليوم.

وبناءً على ذلك، تُلزم جميع المؤسسات الحكومية والمدارس بتطبيق هذا التوقيت والبدء فيه.

يتناسب تعديل الساعة في هذا التوقيت خلال فصل الشتاء، لأنه يكون هناك قصر في فترة النهار مما يسهم في زيادة عدد ساعات الليل.

مميزات التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي يجلب العديد من الفوائد التي ستساعد الكثير من الأفراد في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى الاستمتاع، كما أنه سيوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة، وتتمثل هذه الفوائد في النقاط التالية: