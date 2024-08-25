“جهــز محفظتــك للقبض“ رابط الاستعلام عن راتب التقاعد بسلطنة عمان 2024 وزارة شؤون التأمينات

يرغب عدد كبير من المواطنين بالتعرف على موعد صرف راتب التقاعد بسلطنة عمان حيث أنه يعد واحد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة داخل السلطنة والهدف منه هو مساعدة كبار السن الذين تقاعدوا عن العمل على جميع الإحتياجات الخاصة بهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار والهدف من هذا هو توفير حياة أفضل لدى المواطنين، والجدير بالذكر أنه انتشرت عدة أخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين مما جعل الجميع يتساءل حول حقيقة هذا الأمر وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

راتب التقاعد بسلطنة عمان

يجب العلم أن راتب التقاعد بسلطنة عمان يتم منحه لكل من العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي وقامت الجهات المعنية بالرد عليكم حول الزيادة التي تم الإعلان عنها وأكدت على عدم وجود أي زيادات وأن الراتب سوف يتم صرفه كما هو، كما أوضحت أنه سوف يتم صرف رواتب شهر أغسطس في اليوم السابع والعشرين من شهر أغسطس.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد بسلطنة عمان

يمكن لجميع المتقاعدين في الوقت الحالي الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الجهات المسؤولة ولكن يجب إجراء بعض الخطوات وهي كالتالي: