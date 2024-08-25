“وزارة المالية العراقية mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول/سبتمبر 2024 بالعراق 

عبير أحمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“وزارة المالية العراقية mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول/سبتمبر 2024 بالعراق 
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

أصدرت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين حيث أنه يرغب عدد كبير من المواطنين في التعرف على موعد الصرف وهل بالفعل تم تغيير موعد الصرف كما انتشر في الكثير من الأخبار وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور الآتية ويجب العلم أن رواتب المتقاعدين واحدة من البرامج الهامة التي تقدمها الحكومة لدى كبار السن الذين توقفوا عن العمل وهذا من أجل تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وذلك من أجل توفير حياة كريمة لدى المواطنين.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

بعد التساؤلات العديدة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين قامت وزارة المالية بالعراق بالإعلان عن الموعد المحدد لصرف الرواتب هذا الشهر والذي سوف يكون يوم الأحد الموافق اليوم الأول من كل شهر ميلادي وهذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا إذا واجه يوم الصرف يوم عطلة رسمية.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يجب العلم أنه سوف يتم صرف رواتب هذا الشهر كما هي دون وجود أي زيادات، للاستعلام عن رواتب المتقاعدين يرجى إجراء هذه الخطوات:

  1. أولا يجب على المتقاعد زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة المالية وهذا عبر الرابط الرسمي.
  2. ثانيا من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
  3. ثالثا من الخيارات الموضحة أمامك قم بالضغط على خيار رواتب المتقاعدين.
  4. رابعا سوف يظهر لك نموذج بيانات قم بملأ البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
  5. خامسا بمجرد النقر على زر استعلام سوف يظهر لك جميع البيانات حول الراتب الخاص بك.

أكدت على الجهات المسؤولة على ضرورة الاستعلام عن الرواتب من خلال الصفحة الرسمية وعدم إدخال أي بيانات في الصفحات الغير موثوقة.

معلومات الكاتب
عبير أحمد

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