“عـــودة قــاهــر المغـــول“ تــابــع القصة الكاملة من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس “في هذا الموعــد“ على تردد قناة الفجر

المؤسس عثمان الموسم السادس وهذا ما يتم البحث عنه بشكل متكرر في هذه الآونة وبالتحديد بعد أن تم عرض برومو المسلسل الأول والذي عمل على زيادة التشويق لدى المشاهدين حيث أن مسلسل المؤسس عثمان واحد من الأعمال الدرامية التي نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين حول العالم وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي ينقلها المسلسل حيث أنه يتحدث عن الدولة العثمانية والقادة بها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

المؤسس عثمان الموسم السادس

يجب العلم أنه لم يتم تحديد موعد ثابت لعرض الموسم الجديد من مسلسل المؤسس عثمان ولكن وفقا لما أوضحته الجهات الفنية المسؤولة أنهم مازالوا في عملية التصوير ومن المقرر أن يتم عرض حلقاته الأولى في خلال شهر أكتوبر حيث أن هذا هو الموعد المحدد الذي يتم عرضه فيه كل عام، تدور قصة المسلسل حول القائد عثمان والصراعات التي خاضها ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد فتح بورصة وهو من الأشياء التي يحلم بها طوال حياته.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس

الجدير بالذكر أنه كان يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان المواسم السابقة على قناة آي تي في وهذا يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتم عرضه في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة.

تردد قناة آي تي في

يمكنك تنزيل قناة آي تي في عبر القمر الصناعي عرب سات وهذا باستخدام التردد التالي:

التردد: 12692.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات