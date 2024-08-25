“مبرووك للناجحين” رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 صنعاء وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط

نتائج الثانوية العامة اليمن، هي من أكثر المواضيع التي أثارت جدلاً كبيرًا في الدولة اليمنية، بمختلف محافظاتها، خاصة مع اقتراب ظهورها وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات الراغبين في الإطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة الدراسية، ويمكنك اتباع مجموعة من الإجراءات الخاصة باستخراج النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن ومختلف المحافظات، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بأرقام الجلوس.

إدخال اسم الطالب للحصول على رقم الجلوس.

ثم قم بالتوجه إلى صفحة نتائج الثانوية العامة.

اختيار القسم التي ينتمي الطالب له.

مع تدوين رقم الجلوس فيما بعد.

النقر على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض تفاصيل نتائج الثانوية العامة.

الحصول على نتائج الثانوية 2024 موقع الإدارة العامة

ويمكنك الإطلاع على نتائج الثانوية العامة، عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن، وذلك بإتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

الذهاب لموقع الإدارة العامة في البداية.

مع الدخول إلى صفحة نتائج الطلاب.

اختيار العام الدراسي.

تحديد مرحلة الثانوية العامة.

إضافة رقم الجلوس.

بحيث تتمكن من معرفة نتائج الثانوية العامة.

متى تظهر نتائج الثانوية العامة في اليمن

إلى الأن لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لظهور نتائج الثانوية العامة في اليمن، إلا أن التوقعات تُشير بأن ظهورها اقترب، خاصة بعد الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، ولم يتبق سوى اعتماد النتيجة في جميع المحافظات، بحيث يتمكن جميع الطلاب والطالبات من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.