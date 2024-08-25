“رابط مباشر”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella فور صدورها

كشفت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العدل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، هذه المساعدات تعد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى دعم محدودي الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة العراقية لتخفيف الأعباء عن مواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يترقب العديد من المواطنين في جميع أنحاء العراق الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يشكل هذا الدعم مصدر دخل أساسي لكثير من الأسر، مما يزيد من أهمية التوقيت بالنسبة لهم؛ للاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة لعام 2024 فور صدورها، يرجى اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع منصة مظلتي.

ابحث عن تبويب “الحماية الاجتماعية” في الواجهة الرئيسية للمنصة.

قم بإدخال المعلومات اللازمة مثل الاسم، المحافظة، ورقم الهوية.

حدد “الوجبة الأخيرة” من قائمة الخيارات المتاحة.

اضغط على زر “استعلام” لعرض نتائج البحث.

ستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

يمكنك تحميل الكشوف بصيغة PDF لمراجعتها لاحقًا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العدل والشؤون الاجتماعية عن الشروط الأساسية للحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة. يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

للذكور: من 18 إلى 60 عامًا.

للإناث: من 15 إلى 55 عامًا.

ألا يكون المتقدم يمتلك أصولًا، عقارات، أو سيارات.

ألا يكون المتقدم قد حصل على أي نوع من الدعم من الدولة مسبقًا.

أسباب إيقاف الرعاية الاجتماعية 2024

أكدت وزارة الرعاية الاجتماعية على ضرورة تحديث البطاقة الوطنية لضمان استمرارية صرف الراتب. يجب على جميع المستفيدين الدخول إلى منصة مظلتي وتحديث بياناتهم خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، تشمل خطوات التحديث: