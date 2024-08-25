طن الحديد المسلح بكام؟.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25 أغسطس 2024

مع كم الاضطرابات التي تشهدها الأسعار في الآونة الأخيرة، ما بين الارتفاع والانخفاض، فستقر سعر طن الحديد مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25 من شهر أغسطس 2024، بعد أن ارتفع عز بنحو 750 جنيهًا للطن الواحد، إذا أن التراجع طرأ عليه استقرار مرة أخرى، وعليه سنوضح لكم اخر التحديثات الخاصة بأسعار مواد البناء، بحيث يتعرف عليها الجميع.

أسعار الحديد اليوم

وفقًا لتعاملات اليوم الأحد الموافق 25 من شهر أغسطس، فجاءت أسعار الحديد بمختلف أنواعه المتمثلة في عز والإستثماري وغير ذلك، وفقًا للأتي:-

وصل سعر طن حديد الاستثماري إلى نحو 40 ألف جنيه للطن الواحد، مع اختلاف السعر من محافظة إلى أخر، بناءً على مصاريف النقل.

في حين أن سعر حديد عز سجل قرابة الـ 41700 جنيهًا للطن الواحد، بعد ارتفاع في قيمته يوم الجمعة الماضية وهو الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية.

هذا وأن سعر طن حديد السويس بلغ قرابة الـ 38.500 جنيه للطن الواحد.

حتى أن طن حديد بشاي سجل نحو 38 ألف جنيه للطن.

وعن أخر تحديثات أسعار الحديد اليوم الأحد فإن حديد مصر ستيل بلغ قرابة الـ 38.500 جنيه للطن الواحد.

تحديث سعر الأسمنت اليوم الأحد

وعن أخر تحديثات أسعار الأسمنت، فجاءت كما يلي: –