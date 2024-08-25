“كذبت سوسو علي ماما”.. تردد قناة كراميش للأطفال Karameesh TV بجودة عالية على النايل سات 2024.. ابسطي اطفالك

قناة كراميش تعد واحدة من القنوات التي نالت شعبية واسعة بين الأطفال وأسرهم منذ إطلاقها، وذلك بفضل المحتوى المميز الذي تقدمه من أغاني وبرامج ترفيهية، حيث تعتبر القناة من الخيارات الأساسية التي يسعى الآباء والأمهات لتحميلها على أجهزة الاستقبال لضمان ترفيه أطفالهم بمحتوى ممتع وتعليمي، وبالإضافة إلى ذلك فهى قناة مجانية، وفى السطور التالية سنوضح لكم تردد قناة كرانيش الجديد لعام 2024، بالإضافة إلى كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

لتسهيل عملية تحميل قناة كراميش الجديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك، قمنا بتوفير تفاصيل التردد الذي يتيح لك تثبيت القناة بسهولة والاستمتاع بجودة بث عالية دون أي تشويش، فيما يلي بيانات التردد:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11430.

معدل الاستقطاب عمودي (V).

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ ⅞.

جودة القناة SD.

كيفية ضبط قناة كراميش الجديد

إذا كنت ترغب في ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك لضمان متابعة أطفالك للأغاني والبرامج التي تقدمها القناة، فبعد هذه الخطوات ستجد قناة كراميش ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك، ويمكنك الاستمتاع بمحتوى القناة دون انقطاع، بهذه الطريقة سيكون لديك وسيلة ترفيهية وتعليمية لأطفالك على مدار الساعة، وذلك باتباع الخطوات التالية: