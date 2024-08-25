قرارات رسمية.. تقليص ساعات الدوام الرسمي بالعراق 2024 للعاملين بمختلف القطاعات

بحث كبير من الموظفين عن حقيقة الأخبار المتداولة على المواقع والصفحات حول تقليص ساعات الدوام الرسمي بالعراق 2024، وما هي الدوافع التي جعلت الحكومة تتخذ هذا القرار في الوقت الراهن، تسعى الدولة بكل جهد كي تخفف العبء عن الموظفين وقرار التقليص هو القرار الصائب في ظل أرتفاع درجات الحرارة التي لها تأثيرات سلبية على الطاقة، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على خبر تقليص ساعات الدوام الرسمي بالعراق 2024.

تقليص ساعات الدوام الرسمي بالعراق 2024

لقد تم عقد مؤتمر صحفي في يوم 13 من أغسطس الجاري وتم الإعلان رسمياً عن أستمرار تقليص ساعات العمل ساعة واحدة حتى نهاية العام الجاري 2024، وحددت الوزارة فترة دوام العمل والتي تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً وحتى تمام الساعة الواحدة ظهراً بدلاً من الساعة الثانية ظهراً،

حيث جاء هذا القرار بعد مناقشة ودراسة استغرقت عدة أسابيع، لحين الوصول إلى هذا القرار الذي يهدف تخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية وتجنباً للمخاطر التي يمكن أن تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 50 درجة مئوية وهذا يشكل خطر على السلامة العامة ويشكل خسائر مالية كبيرة على الدولة، ولكن قرار التقليص هو الحل المناسب لحين انتهاء فصل الصيف، ويتم عودة الأمور لطبيعتها مع بداية يناير المقبل 2025.

الجهات التي ينطبق عليها قرار تقليص الدوام

هناك جهات حكومية كثيرة تنطبق عليها قرار تقليص ساعات الدوام اليومي المعتمد رسمياً من مجلس الوزراء والذي يتم تنفيذه رسمياً بدايةً من اليوم الأحد الموافق 25 من أغسطس 2024 ومن القطاعات والهيئات التي ينطبق عليها هذا القرار وهي