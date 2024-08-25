نزلها وشغلها لطفلك.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات.. يلا استقبل

قناة وناسة بيبي تعد من القنوات المميزة التي اكتسبت شهرة واسعة في الوطن العربي منذ إطلاقها على الأقمار الصناعية، حيث تقدم محتوى هادف يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الفكرية والعقلية من خلال شخصية لولو الشهيرة، وتسعى القناة لتعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والابتعاد عن العادات السيئة، كما تقدم برامج كرتونية تهدف إلى تعزيز النمو العقلي للأطفال وغرس القيم السليمة فيهم منذ الصغر.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

الكثير من الأمهات يبحثون عن تردد قناة وناسة بيبي 2024 على محركات البحث لتشغيلها لأطفالهم أثناء انشغالهم بأعمال المنزل، وهذه القناة تقدم محتوى ممتع وآمن للأطفال يساعدهم على الاستمتاع بوقتهم أثناء مشاهدة البرامج الكرتونية الهادفة، ويمكنك ضبط التردد على نايل سات، ويمكن أيضا ضبط تردد قناة وناسة بيبي 2024 على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد 11430.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/6.

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد 11270.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.



كيفية تنزيل قناة وناسة بيبي 2024 على الريسيفر

يمكنك تنزيل قناة وناسة بيبي 2024 بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك دون الحاجة إلى الاستعانة بفني، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية: