بكاميرا مذهلة.. سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C الجديد من شاومي.. بأداء معالج قوي

شركة شاومي أطلقت مؤخرا هاتفها الجديد Xiaomi Redmi 13C، الذي يأتي ضمن هواتف الفئة الاقتصادية لكنه مصمم لمنافسة الهواتف الرائدة في الأسواق، ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب، وأيضا شاشة كبيرة وواضحة وبطارية بسعة كبيرة للاستخدام الطويل، ومعالج قوي يوفر أداء ممتاز، كما يضم الهاتف كاميرات أمامية وخلفية تمنح تجربة تصوير جيدة، وكل ذلك بسعر مناسب يجعل من Xiaomi Redmi 13C خيار جذاب للمشترين، وسوف نعرض لكم المواصفات التفصيلية للهاتف، بالإضافة إلى المميزات والسعر.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C

الهاتف يأتي بمواصفات تجعله منافسا قويا في فئته، وفيما يلي بعض التفاصيل الأساسية:

المعالج ثماني النواة Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانو.

التخزين/الرام 128/256 جيجا بايت مع 4/6/8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى 50، الثانية 2، الثالثة 0.08 ميجا بكسل، الأمامية 8 ميجا بكسل.

الشاشة 6.74 بوصة، بدقة 720×1600 مع نوتش صغير.

نظام التشغيل أندرويد 13.

البطارية 5000 مللي أمبير.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13C

الهاتف يقدم العديد من المميزات الإضافية التي تزيد من قيمته، والمميزات كالتالي:

يمكنك استخدام شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، مما يضيف مرونة في الاستخدام.

الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع، مما يوفر سرعة إنترنت ممتازة.

ميزة بصمة الإصبع مدمجة في زر الباور وتعمل بكفاءة عالية، مما يضيف أمان وسهولة في الوصول.

الهاتف مصنوع من خامات بلاستيكية متينة وخفيفة، مما يضمن حماية الهاتف وسهولة حمله.

توفر الشاشة الكبيرة تجربة مشاهدة رائعة للفيديوهات والصور والألعاب.

المعالج يقدم أداء جيد في المهام اليومية والألعاب.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 13C

الهاتف متوفر بأسعار متفاوتة حسب البلد والنسخة، والأسعار كالتالي: