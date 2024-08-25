حلم الحج بين إيديك.. الاستعلام عن أسماء المشمولين في قرعة الحج موسم 2025.. عبر الموقع الرسمي

أغلقت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج لموسم 2025 بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، والتي بدأت في 25 يوليو واستمرت حتى 13 أغسطس، وينتظر الآن المتقدمون إعلان نتائج القرعة بفارغ الصبر، حيث يتطلعون إلى بدء التحضيرات للقيام بهذه الرحلة الروحانية العظيمة، في هذا السياق قامت الهيئة بتوفير عملية التقديم الإلكتروني تيسيرا على المتقدمين نظرا للإقبال الكبير على أداء مناسك الحج.

نتائج قرعة الحج بالعراق 2025

مع اقتراب موعد إعلان نتائج قرعة الحج لموسم 2025، يشعر المتقدمون بالتوتر والترقب لمعرفة ما إذا كانوا ضمن الفائزين بفرصة أداء مناسك الحج، وتجرى القرعة بواسطة الهيئة العليا للحج والعمرة، وقد انتهت فترة التقديم مساء يوم الثلاثاء 13 أغسطس وكان التسجيل متاحا لمدة 20 يوما، حيث تمكن المتقدمون الذين استوفوا الشروط المطلوبة من ملء استمارة إلكترونية للمشاركة في القرعة، وسيتم الإعلان عن أسماء الحجاج المشمولين في قرعة الحج لموسم 2025 بعد انتهاء إجراءات الفرز.

إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025

ستقوم الهيئة العامة للحج والعمرة بالإعلان عن نتائج القرعة بشكل منفصل في كل المحافظة العراقية، وسيتم الكشف عن أسماء الفائزين في مختلف المحافظات، وبعد انتهاء مراسم إعلان النتائج سيتمكن جميع المتقدمين من الاطلاع على أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا قد فازوا بقرعة الحج لهذا الموسم.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالعراق

لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج، توفر الهيئة العامة للحج والعمرة خدمة إلكترونية يمكن من خلالها معرفة نتيجة القرعة، ويمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية للاستعلام: