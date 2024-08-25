25 مليون دينار سلفة للموظفين والمتقاعدين بدون كفيل بأقساط ميسرة 60 شهر عبر مصرف الرافدين

وفر مصرف الرافدين في دولة العراق سلفة للموظفين والمتقاعدين في دولة العراق تبدأ من مبلغ 5 مليون دينار عراقي حتى 25 مليون دينار عراقي كحد أقصى كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 60 شهر فقط لا غير ولكن هناك مجموعة من الشروط والأحكام الواجبة للحصول على سلفة مصرف الرافدين في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم الشروط المطلوبة للحصول عليها.

طلب سلفة للموظفين والمتقاعدين عبر مصرف الرافدين

هناك مجموعة من التساؤلات حول الشروط والأحكام الواجبة للحصول على طلب سلفة للموظفين والمتقاعدين في دولة العراق من خلال موقع مصرف الرافدين لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الضمانات اللازمة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

في البداية يجب توفير راتب شهري يزيد عن المبلغ المستحق دفعه للمصرف كما يشمل القسط والفائدة.

يشترط على الموظفين في الدوائر الحكومية وأعضاء وزارتي الدفاع والداخلية أن يتم تحويل رواتبهم عبر مصرف الرافدين.

يشترط أن يعملوا في جهة العمل لمدة لا تقل عن عام تقريباً.

توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على قرض مصرف الرافدين.

السلفة يتم تقديمها عن طريق الأونلاين على مصرف الرافدين.

شرط أساسي زيارة إحدى فروع مصرف الرافدين من أجل استكمال الإجراءات وتقديم الطلب للحصول على السلفة.

توفير إثبات العمر للحصول على السلفة حتى سن 73 عامًا.

مزايا طلب سلفة عبر مصرف الرافدين