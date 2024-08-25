المؤسس عثمان حصري.. مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 مترجم على قصة عشق وفيديو لاروزا وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 هو أشهر وانجح المسلسلات التركية التي ينتظرها ملايين الناس، مما يترقب الجمهور طرح الإعلان الأول من المسلسل لمعرفة نبذه بسيطة عن بداية أحداثه، وخاصةً بأن هناك صور منتشرة بأن البداية تكون مأساوية للغاية وأن زوجة عثمان يتم قتلها، ولذلك ارتفع معدل البحث عن الحلقة المنتظرة 165 من الموسم السادس،

منذ 5 سنوات متتالية يعرض المؤسس عثمان ويتابعها الجمهور من شتى دول العالم، وترتفع نسب مشاهدتها أحداثه الشيقة وأن هناك الكثير يفضلون هذا المسلسل كثيراً لمعرفة تاريخ الدولة العثمانية ومراحل تأسيسها والملوك الذين حكموا الدولة بعد أرطغرل، تفاصيل واسرار كثيرة في انتظارها يتم الكشف عنها عند عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم 6.

مسلسل قيامة عثمان الموسم 6

مع انطلاق الموسم السادس يتم الكشف عن تفاصيل مهمة وأنه يعتبر موسم تحقيق الانجازات عكس الموسم السابق الذي كان موسم مليء بالصراعات والانتقام بين المغول والدولة العثمانية والبيزنطيين، ومحاولات كثيرة من عثمان كي يضم بورصة وتوحيدها لكي تكون ضمن الأراضي التركية، قصة المسلسل تدور في إطار التأسيس والبناء

ولذلك يترقب الكثير انطلاق العرض الحصري الأول من الموسم السادس على احر من الجمر، ومن المقرر أن ينطلق قيامة عثمان في شهر أكتوبر المقبل وفقاً للتصريحات الأخيرة التي كشفت عنها بعض المصادر التركية والكشف عند بدء التصوير، وحالة عرض المسلسل سوف يتم نقله مرة واحدة في الأسبوع الأربعاء على ATV التركية والخميس على قناة الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية وعلى المنصات التالية قصة عشق وموقع النور و ايجي بست وفيديو لاروزا مترجم باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034 ·

الاستقطاب: عمودي ·

معدل الترميز: 27500 ·

معامل تصحيح: 5/6.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي عرب سات.

التردد : 12692.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

الاستقطاب : أفقي v.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة اليرموك الاردنية