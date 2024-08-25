“زود تموينك”.. طريقة إضافة المواليد الجدد إلي البطاقة التموينية في العراق 2024.. هام لكل المواطنين!!

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق عن كيفية تسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين لعام 2024، حيث تعد السلع التموينية التي توفرها الحكومة العراقية من أبرز أشكال الدعم المقدمة للأسر الفقيرة مما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها البلاد، وتحرص الحكومة العراقية دائما على تقديم الدعم للأسر المستحقة، ودعونا نعرض لكم طريق تسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين.

خطوات تسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين العراقية 2024

عليك باتباع الخطوات التالية لإضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية عبر بوابة أور الإلكترونية، والخطوات كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة أور الإلكترونية.

يجب على ولي الأمر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

بعد الدخول إلى الحساب اختر أيقونة خدمات وزارة التجارة.

قم بالضغط على خيار خدمة تسجيل المواليد الجدد ضمن خدمات البطاقة التموينية.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للطفل المراد إضافته.

تأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل صحيح.

بعد إكمال جميع الخطوات، قم بإرسال الطلب وانتظر التأكيد.

الشروط المطلوبة لتسجيل المواليد الجدد في البطاقة التموينية

لكي تقوم بتسجيل المواليد الجدد في البطاقات التموينية يجب الالتزام بالشروط التالية:

يجب على ولي الأمر إتمام عملية التسجيل عبر الإنترنت أولا.

يشترط ألا يتجاوز عمر الطفل عمر الطفل 12 عاما.

يجب توفير جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل.

يجب أن تكون الأسرة من ذوي الدخل المحدود وتستحق الدعم المقدم.

وبهذه الخطوات والشروط يمكن للأسر العراقية الاستفادة من الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة.