تعرف الأن.. من هو الممثل العماني بطل فيلم حياة الماعز ويكيبيديا

من هو الممثل العماني بطل فيلم حياة الماعز، ضمن الأسئلة الشائعة والتي تتصدر محركات جوجل الرسمية وتويتر ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً بأن هذا الفيلم أثار ضجة وجدل كبير، واعتبره الكثيرة أنه يسيئ للملكة العربية السعودية، ويطالب الكثير بوقف عرض هذا الفيلم في أسرع وقت ممكن، وفي احدى التصريحات للمثل العماني بطل الفيلم أكدت بأنه لا يشعر بأي ندم عن دوره في الفيلم

بل عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا اعمل الناجح رغم اختلاف الآراء، ورغم الضجة الكبيرة إلا أنه الفيلم يطرح بعض المشاكل، ويعتبر فيلم حياة الماعز مأخوذ من رواية هندية وقريب من الفيلم الهندي أيام الماعز والذي تم طرحه في عام 2008 ولكن هناك اختلاف في الأحداث بأن أيام الماعز لا يوجد بأي أي إساءة، ترقبوا معنا ونتعرف على من هو الممثل العماني بطل فيلم حياة الماعز.

من هو الممثل العماني بطل فيلم حياة الماعز

بطل فيلم حياة الماعز هو ممثل عماني شهير للغاية يدعى طالب محمد البلوشي.

السن: عمر البلوشي هو 65 عاماً.

الإقامة: عمان.

المهنة: ممثل حيث التحق بالمجال الفني سنة 1979 ميلادياً.

أهم أعمال محمد طالب البلوشي: مسلسل هديل الليل ومسلسل الشعر ديوان العرب وغيرها من الأعمال الناجحة.

الحالة الإجتماعية: متزوج.

فيلم حياة الماعز

أثار فيلم حياة الماعز ضجة كبير مما غضب الملايين من الفيلم لأنه يوجد بها إساءة واضحة للمملكة العربية السعودية، حيث تدور قصة الفيلم حول رجل سعودي يعامل عامل هندي بقسوة وعنف شديد وكأنه مثل العبد وبعد انتشار الفيلم على صدى واسع بدأت الانتقادات حول الفيلم ولقى الممثل العماني بطل الفيلم الذي يجسد شخصية الرجل السعودي بهجوم ملحوظ وخاصةً بعد طرح الفيلم على منصة نفتليكس.