الإعلان عن مسابقة لتعيين 213 موظفاً في هيئة الأبنية التعليمية… التنظيم والإدارة توضح

يعد الإعلان الخاص عن وظائف هيئة الأبنية التعليمية من إحدى أهم الفرص التي تتيح للعديد من الأشخاص بالعمل في إحدى فرص العمل الشاغرة في المجال الخاص بتطوير جميع المنشآت التعليمية وصيانتها، حيث يحتوي الإعلان عن مجموعة كبيرة من التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة والمتاحة، بالإضافة إلى ضوابط وشروط التقديم ومتطلبات المؤهلات والخبرة التي يلزم توافرها، حيث يوفر الإعلانات كافة التفاصيل بطريقة التقديم للطلبات، بالإضافة إلى المواعيد النهائية للتقديم كما أنه تم توضيح الأوراق والمستندات اللازم إرفاقها، حيث تعد هذه الفرصة من إحدى الفرص الهامة للراغبين في العمل خاصة في مجال التعليم والبنية التعليمية.

الإعلان عن وظائف هيئة الأبنية التعليمية

توجد مجموعة من الوظائف الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية وتتمثل فيما يلي:

الوظائف الخاصة بفنيين هندسة رابع.

الوظائف المختصة مهندسين كهرباء قوى ثالث.

سائقون خامس.

وظائف مهندسين مدنيين.

مهندسين ميكانيكا قوى ثالث.

الشروط الخاصة للتوظيف في هيئة الأبنية التعليمية لعام 2024

قامت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط الخاصة للتوظيف في هيئة الأبنية التعليمية لعام 2024 وتتمثل فيما يلي:

يلزم أن يتم تسديد مبلغ بقيمة 26 جنيهاً من خلال الإيداع في أحد فروع البنك الأهلي أو من خلال بنك مصر والقاهرة.

ينبغي عدم الحكم على المتقدم بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم الخاصة بالأمانة والشرف أو إحدى العقوبات الجنائية من قبل.

يلزم أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية المصرية.

تمتع المتقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الجيدة بين الناس.

الحد الأقصى لعمر المتقدم 40 عاماً.

ينبغي أن يتم اجتياز جميع التدريبات والامتحانات الخاصة بشكل جيد.

يلزم أن يتم اجتياز الكشف الطبي، بالإضافة إلى تحليل المخدرات.

اجتياز جميع الامتحانات الخاصة وفقاً للقواعد المقررة.

إجتياز جميع التدريبات المقدمة من الهيئة.

المستندات والأوراق المطلوبة لوظائف السائقين

لكي يتم التقديم والحصول على الوظائف الشاغرة للسائقين، يلزم أن يتم إحضار الأوراق التالية: