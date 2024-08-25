استعد لاستلام دفعتك.. موعد إيداع حساب المواطن لشهر سبتمبر الدفعة 82 لعام 2024.. استعلم الآن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر منصته الرسمية على منصة أكس عن إصدار نتائج أهلية الدفعة 82 لشهر سبتمبر 2024، ويمكن الآن لجميع المستفيدين والمتقدمين التحقق من أهليتهم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج أو عبر تطبيق حساب المواطن، وإذا كنت ترغب في معرفة كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لهذا الشهر، وكذلك موعد صرف الدفعات فسوف نعرضه لكم في هذا المقال.

موعد صرف حساب المواطن شهر سبتمبر 2024

عادة ما يتم صرف دفعات حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع يتم تعديل موعد الصرف، وبالنسبة لهذا الشهر أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية أن يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 سيكون موعد إيداع الدفعة 82 في حسابات المستفيدين.

معلومات حول برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة السعودية، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من خلال تقديم دعم مالي شهريا، والبرنامج يخدم ملايين الأسر في المملكة، حيث يشكل جزءا أساسيا من الجهود الحكومية لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 82

يمكنك الآن التحقق من أهليتك للدفعة 82 من خلال اتباع الخطوات التالية: