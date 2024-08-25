سدد غرامتك.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة في العراق 2024 بالرقم الألماني.. عبر بوابة أور

في خطوة مهمة نحو التحول الرقمي أطلقت الحكومة العراقية منصة غرامة المرور الرقمية بنظام ألماني متطور لعام 2024، وتوفر هذه المنصة الشاملة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، ومن أبرزها الخدمات المرورية التي تتيح للمستخدمين الاستعلام عن غرامات المرور العامة وتسديدها بسهولة، وفي السطور التالية سنعرض لكم كيفية استخدام هذه المنصة للاستعلام عن الغرامات المرورية، بالإضافة إلى خطوات دفع تلك الغرامات عبر الإنترنت.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة في العراق 2024

يمكن لسائقي المركبات في العراق الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة العامة للمرور للاستعلام عن الغرامات المرورية المسجلة على مركباتهم، وعملية الاستعلام تتم ببساطة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمة.

من بين الخدمات المتاحة على المنصة، اضغط على خيار المخالفات المرورية.

قم بإدخال رقم لوحة السيارة الخاصة بالمستخدم.

قم بالضغط على زر حفظ لعرض الغرامات المرورية المسجلة.

خطوات دفع قيمة الغرامات المرورية عبر منصة أور

تتيح منصة أور للمستخدمين سداد الغرامات المرورية بطريقة ميسرة وسريعة، مما يساهم في تقليل الجهد والوقت المبذول في الإجراءات التقليدية، كما يعزز هذا النظام الرقمي من كفاءة الخدمات الحكومية ويضع العراق على مسار التحول الرقمي بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الخدمات الإلكترونية، ويمكنك دفع الغرامة من خلال اتباع الخطوات التالية: