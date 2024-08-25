من هنا.. طريقة التقديم في قرعة الحج بالجزائر 2025 عبر الديوان الوطني والشروط المطلوبة للتقديم.. قدم الآن

أعلن الديوان الوطني الجزائري للحج عن فتح باب التسجيل لقرعة الحج لعام 2025، مما يتيح للمسلمين في الجزائر فرصة أداء فريضة الحج، حيث تعد من أركان الإسلام الخمسة، وهذه الفرصة تأتي من خلال التسجيل في قرعة الحج والدخول في السحب، لذلك من المهم للمواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة الاستفادة من هذه الفرصة والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي السطور القادمة سنوضح الخطوات اللازمة للتسجيل بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها للقبول في القرعة.

كيفية التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025

يعتبر التسجيل في قرعة الحج أمرا هاما للعديد من المواطنين الجزائريين، حيث يمثل فرصة لأداء مناسك الحج، ويمكن التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الديوان الوطني للحج والعمرة.

قم بالضغط على أيقونة خدمات إلكترونية الموجودة في الموقع.

اضغط على خيار قرعة الحج 2025.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

يجب الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي يوفرها الموقع.

قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب لإكمال عملية التسجيل.

شروط التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025

لضمان القبول في قرعة الحج، يجب أن تتوفر عدة شروط لدى المتقدم، وهي كالتالي: