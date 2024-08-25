بمواصفات متطورة.. مواصفات وسعر هاتف Realme C63 الجديد بتصميم أنيق.. نجم السوق

أطلقت شركة ريلمي عن هاتفها الجديد Realme C63، والذي يستهدف الفئة الاقتصادية ويأتي بتصميم أنيق وشاشة IPS، ومعالج Unisoc Tiger T612، والهاتف مزودا بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، وسنعرض لكم كافة المواصفات التفصيلية للهاتف، بالإضافة إلى المزايا و السعر.

مواصفات هاتف Realme C63

على الرغم من أن Realme C63 يعتبر هاتف اقتصادي إلا أن مواصفاته تعد جيدة للكثير من المستخدمين، والمواصفات كالتالي:

المعالج Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانومتر.

التخزين/الرام: النسخة الأولى 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، النسخة الثانية 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، النسخة الثالثة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل.

الشاشة IPS LCD، 6.75 إنش، بدقة 720×1600 بكسل.

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0.

مميزات هاتف Realme C63

يتميز هاتف ريلمي الجديد بمجموعة من المميزات الرائعة، وهي كالتالي:

تصميم أنيق يحمل تصميم مشابها لأجهزة الآيفون، مما يجعله جذاب للكثير من المستخدمين.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تمنحك عمرا طويلا من الاستخدام.

يمكنك استخدام شريحتين مع كارت ميموري في نفس الوقت، مما يعزز من تعددية استخدام الهاتف.

الهاتف مزود بمستشعر بصمة يعمل بشكل جيد ويوفر أمانا إضافيا.

سعر هاتف Realme C63

تختلف الأسعار من بلد إلى أخرى، وهي كالتالي: