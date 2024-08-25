موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024 والقنوات الناقلة للمباراة 

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تعتبر واحدة من المواجهات المثيرة التي تستقطب اهتمام محبي كرة القدم حول العالم، ليس فقط بسبب سمعة الأندية المعنية بل أيضا نظرا للتحديات التي يمكن أن تنشأ في هذه المباريات و تاريخيا، يعتبر ريال مدريد أحد أعرق وأشهر الأندية في عالم كرة القدم وقد نال شهرة واسعة بفضل إنجازاته المميزة على مستوى الألقاب المحلية والأوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تعتبر المباراة في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2024 و 2025 واحدة من أبرز المواجهات المنتظرة وللاطلاع على موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد من خلال التفاصيل التالية:

ستقام يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو و هذه المباراة تمثل فرصة جديدة للفريقين لإظهار قدراتهما في الدوري الإسباني حيث يلتقي أحد أعظم الأندية الأوروبية ريال مدريد مع فريق بلد الوليد الطموح.

ستبدأ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

ستنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة مساءا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

للمتابعة المباشرة للمباراة فور الاطلاع على موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد حيث يمكنكم مشاهدة البث على قناة beIN Sports HD 3 و إليكم التفاصيل المتعلقة بالبث:

القناة: beIN Sports HD 3.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013 MHz.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

تشكيل فريق ريال مدريد في المباراة

من المتوقع أن يشهد تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم ضد بلد الوليد وفقا لرؤية الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق وذلك بعد الاطلاع على موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد و التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا: حارس مرمى بلجيكي عالمي يتميز بقدرات استثنائية في التصدي للكرات، وقدرته على قراءة اللعب تعزز من استقرار الدفاع.

خط الدفاع:

داني كارفاخال: الظهير الأيمن الإسباني الذي يتميز بسرعة التقدم على الأطراف ومساهمته الفعالة في الهجمات.

أنطونيو روديجر: قلب الدفاع الألماني الذي يجلب القوة البدنية والصلابة الدفاعية للفريق، بالإضافة إلى قدراته العالية في الكرات الهوائية.

إيدير ميليتاو: مدافع برازيلي يمتاز بمرونته وسرعته في التعامل مع الهجمات، فضلا عن قدرته على قراءة تحركات المهاجمين.

فيرلاند ميندي: الظهير الأيسر الفرنسي الذي يجمع بين السرعة الكبيرة والقدرة على الدفاع والتقدم الهجومي الفعال.

خط الوسط:

أوريلين تشواميني: لاعب الوسط الفرنسي الشاب الذي يتمتع بقدرة كبيرة على التحكم في وسط الملعب والضغط على المنافسين.

فيديريكو

فيديريكو فالفيردي: نجم أوروغوياني يجمع بين القوة البدنية والقدرة على التحرك بكفاءة على الأرض، مما يجعله محوريا في الهجمات والدفاع.

مودريتش: اللاعب الكرواتي المخضرم، الذي يعتبر من أفضل لاعبي الوسط في العالم بفضل رؤيته الثاقبة وقدرته على توزيع الكرة بمهارة.

خط الهجوم