كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي والمستندات والشروط المطلوبة…احجز شقتك الآن 

تزايدت عمليات البحث من قبل العديد من الأشخاص عن جميع المعلومات الخاصة بالشقق المتاحة والمقدمة من برنامج الإسكان الاجتماعي التي تم إصداره من قبل الحكومة لجميع المواطنين، ويمكن للجميع سهولة الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمشاريع السكنية بالإضافة إلى ضوابط التقديم والشروط الخاصة للحصول على الشقق والوحدات السكنية من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني المختص بالإسكان الاجتماعي أو عبر الاتصال مباشرة بأحد المكاتب المتخصصة أو من خلال التوجه إلى المكاتب المحلية والإطلاع على كافة المعلومات بكل الدقة من حيث طريقة التقديم والمواعيد النهائية، لذلك والأسعار أيضاً، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع تلك الأمور في مقالنا بالتفصيل.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للجميع سهولة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا .

الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي.

كتابة الرقم القومي والتي يكون مكوناً من 14 رقماً، ويلزم أن تكون البطاقة سارية المفعول.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالمواطن.

النقر على خانة الاستعلام عن الوحدات السكنية بالنسبة للإعلان رقم 14.

الشروط الخاصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024

توجد بعض الضوابط والشروط التي يلزم مراعاتها من قبل جميع الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 وتتمثل فيما يلي: