تحذير عاجل من مصرف الرافدين حول اختراق معلومات العملاء الشخصية والمالية

في ظل التطور التكنولوجي التي يمر به العالم، قام مصرف الرافدين بتحذير جميع عملائه من عمليات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، مع أخذ الحذر التام من كل هذه المهمات التي تضمن سرقة المعلومات الشخصية والمالية للعملاء، فضلاً عن أن المصرف قام بإطلاق بعض الإرشادات التي توعي من خلالها زبائنه في استخدام خدماته الإلكترونية، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تكون إلكتروني كذلك، وتتمثل هذه العمليات في الاحتيال الإلكتروني والهاتفي وكذلك برامج التجسس والفيروسات وغير ذلك من الأساليب الأخرى التي تهدف إلى عمليات الاختراق دون الانتباه.

أهم إرشادات مصرف الرافدين في العراق 2024

وجاءت أبرز الإرشادات التي أوضحها مصرف الرافدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

تحذير العملاء من عدم استخدام كلمة السر والحفاظ عليها بشكل كبير.

عدم إدخال كلمات سر شائعة سهلة الاختراق.

عدم الإبلاغ بأي معلومات شخصية المتمثلة في تاريخ الميلاد والجوال، وغير ذلك من البيانات الأخرى.

تحديث البيانات الخاصة بالعملاء سواء كان خاص بحسابات التوفير أو الجاري.

عمل كشف حساب باستمرار للاطمئنان على قيمة الحساب الإجمالية.

في حالة الشك بالحساب أو وجود عمليات غير مألوفة يُرجى التواصل مع المصرف مباشرة.

كيف يتم اختراق الحساب عبر مصرف الرافدين

من أبرز الخدع وعمليات الاحتيال التي تُجرى عند اختراق حسابات العملاء عبر مصرف الرافدين، ويكون ذلك في خدعة غير مُتعارف عليها، ومن بينها إذا طلب شخص منك الدخول على رابط يتضمن “أعرف من تصفح حسابك على فيسبوك”، ومن خلالها سيتم اختراق الحساب المالي للعميل عبر الرافدين، كلك في التحويلات المالية الإلكترونية التي يتم بها خداع العميل واختراق حسابه.

الحصول على سلف الرافدين

يقدم المصري العديد من السلف والتحويلات المختلفة أمام المواطنين سواء الموظفين أو المتقاعدين، بحيث يتحصلوا عليها باسهل الإجراءات التي يطلبها المصرف من قبل الأشخاص المتقدمين، حتى أن قيمة التمويل تصل إلى أكثر من ٢٠٠ مليون دينار عراقي وفقا للغرض التي يتم توزيع هذه التمويلات له في دولة العراق.