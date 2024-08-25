مذهل ودهش الجميع.. تطبيق جديد في جوجل Essentials فما هي مميزاتها التي تميزه

تعد شركة جوجل واحدة من أبرز وأهم الشركات في مجال التكنولوجيا الحديثة، وقد تركت بصمة عميقة على العالم الرقمي منذ تأسيسها في أواخر التسعينيات فقد تأسست في عام 1998 على يد لاري بيدج وسيرجي برين، سرعان ما أصبحت جوجل رمزا للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو يتطور بشكل رائع بوجود تطبيق جديد في جوجل وتوسعت بشكل هائل لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في العالم الرقمي.

تطبيق جديد في جوجل

تعمل شركة جوجل حاليا على تطوير تطبيق جديد في جوجل لسطح المكتب يسمى Essentials، والذي يهدف إلى دمج مجموعة من الخدمات الأساسية في واجهة واحدة متكاملة حيث يأتي هذا التطبيق في إطار استراتيجية جوجل لتوسيع نطاق تواجدها وإليكم التقرير التالي:

تقديم تجربة مستخدم سلسة عبر مختلف المنصات.

سيكون بمثابة نقطة مركزية للوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات جوجل، حيث يجمع بين خدمات الرسائل والصور فضلا عن تقديم روابط مباشرة لتنزيل العديد من الخدمات الأخرى التي توفرها الشركة.

من المتوقع أن يدمج التطبيق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تعمل بنظام Windows، مما سيسمح للمستخدمين بالاستفادة من هذه الخدمة المتكاملة عند شراء أجهزة جديدة.

وفقا للإعلان الرسمي سيوفر للمستخدمين واجهة موحدة تتيح لهم اكتشاف وتثبيت أفضل خدمات بطرق مبسطة وفعالة حيث سيتمكن المستخدمون من تصفح صورهم عبر Google Photos.

إرسال واستقبال الرسائل من خلال Google Messages مباشرة من داخل التطبيق.

على الرغم من عدم الكشف عن جميع التطبيقات المتاحة بشكل كامل بعد، إلا أن الإعلان قد سلط الضوء على بعض الأيقونات البارزة مثل Google Sheets و Google Drive و Nearby Share مما يعكس مجموعة واسعة من الأدوات التي سيتمكن المستخدمون من الوصول إليها.

يقدم فترة تجريبية مجانية لمدة شهرين للمشتركين الجدد،مما يتيح لهم تجربة التطبيق وخدماته دون تكلفة قبل اتخاذ قرار بالاشتراك الكامل.

يشير الإعلان إلى أن التطبيق يمنح المستخدمين القدرة على تخصيص تجربتهم، حيث يمكنهم إلغاء تثبيت أي جزء من التطبيق أو حتى البرنامج بالكامل وفقا لاحتياجاتهم.

لم يوضح بعد ما إذا كان بالإمكان تنزيله على أجهزة الكمبيوتر الحالية، أو إذا كان هذا التطبيق سيقتصر فقط على الأجهزة الجديدة التي يتم شحنها مزودة به.

مميزات تطبيق Essentials

إليكم مميزات تطبيق Essentials وهو تطبيق جديد في جوجل ويكون كالآتي: