“الأباء والأمهات”.. تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 الأكثر من رائعة

مازال الأباء والأمهات يبحثون عن أفضل القنوات الفضائية التي يمكنهم استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها قناة طيور الجنة التي تقدم كل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، حتى أن القناة تقدم العديد من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة طيور الجنة

أصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، ومشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى طفولي وكرتوني مميز على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي قناة طيور الجنة فهو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11393.

استقطاب القناة فهو رأسي.

بينما معامل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة فهو 27500.

كيف استقبل قناة طيور الجنة 2024

وحتى تقوم بإستقبال قناة طيور الجنة أطفال الجديد، ومشاهدة كل ما تقدمه القناة من أفلام ومسلسلات كرتونية مميزة، بالإضافة إلى البرامج التي تُذيع هذا المحتوى الطفولي على مدار اليوم، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-