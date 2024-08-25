سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحديث لحظي اليوم في مختلف البنوك المصرية

بحث يومي من قبل المواطنين والمواطنات بجمهورية مصر العربية وبخارجها عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث الدولار من العملات الأجنبية التي يتساءل عنها الكثيرون، خصوصًا المسافرون والمستثمرون ومن يدخرون أموالهم بعملات أجنبية، ونوافيكم بآخر تحديث لسعر الصرف في بعض البنوك المصرية، فكونوا معنا.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار الفترة السابقة تباين ملحوظ حيث ارتفع من سعر 30 جنيه مصري إلى مبلغ 48 ووصل إلى 50 جنيه مصري في بعض البنوك، ومنذ فترة شهرين تقريبًا أو ثلاث شهور استقر سعر الصرف عند مبلغ 48 جنيه مصري وبعض القروش، واليوم يسجل سعر الصرف وتحويل العملات داخل أغلب البنوك المصرية استقرار واضح، حيث جاءت الأسعار كمتوسط سعر على النحو التالي:

سعر الدولار في عمليات الشراء اليوم 48.73 جنيه مصري.

سعر صرف الدولار في عمليات البيع سجل اليوم مبلغ 48.83 جنيه مصري.

حيث هذا متوسط سعر الصرف في معظم البنوك المصرية، حيث تختلف الأسعار من بنك إلى بنك بضع قروش بسيطة فقط.

سعر العملات بنك مصر

وضحنا لكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وبالنسبة لـ سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في بنك مصر، فهو قريب من سعر الصرف داخل البنك الأهلي المصري وبقية البنوك المصرية، حيث سجل الدولار اليوم ما يلي: