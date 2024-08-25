” استعلم الآن “.. استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين الوضع المعيشي للفئات المحتاجة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ونجد أن واحدة من أبرز هذه المبادرات هي مبادرة برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي تتيح للأسر العراقية تقديم طلبات للحصول على دعم مالي وخدمات اجتماعية، حيث يتم تقديم الدعم للمواطنين تبعًا لعدد من الشروط والضوابط التي يجب التحقق من توافرها، تابع ما نوضحه في هذا الصدد.

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من خلال زيارة منصة مظلتي الالكترونية، وذلك عن طريق اتباع ما يلي:

الدخول مباشرةً الى موقع منصة مظلتي.

ثم يتم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

بعد الدخول إلى الحساب، يجب التوجه إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

اختيار نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

للاستعلام عن أسماء المشمولين، يتعين على المستخدم إدخال بعض البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية.

بعد إدخال البيانات، يمكن للمستخدم رؤية قائمة الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة السابعة.

يمكن تحميل القائمة أو طباعتها للرجوع إليها لاحقاً.

الشروط المطلوبة للقبول في الرعاية الاجتماعية

لكي يتم القبول في دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط، والتي تتمثل فيما يلي: