اشترى وانت مطمئن.. أفضل هاتف فئة متوسطة ببطارية عملاقة تعرف على مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
اشترى وانت مطمئن.. أفضل هاتف فئة متوسطة ببطارية عملاقة تعرف على مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

تعتبر هاتف انفنكس هي الخيار الأفضل بالنسبة للعديد من الأشخاص، والتي توفر العديد من المميزات في الهاتف، وقد أعلنت الشركة على اصدار هاتف جديد بمواصفات عالمية ويتم التساؤل على مواصفات هاتف Infinix Hot 40i التي يعتبر أفضل  هاتف في الفئة المتوسطة مقارنة بسعره سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

تعد مواصفات الهاتف من أكثر الأمور أهمية لدى بعض الأشخاص، وذلك لاتخاذ قرار هل هو مناسب للشراء أم لا مواصفاته كالاتي: 

معالج الهاتف  نوعه Unisoc T606 ويعمل بتقنية 12 نانو وقد تم التأكيد بأنه ثماني النواة
التخزين \ الرام  256 جيجا مع 8 جيجا رام.

128 جيجا مع 6 جيجا رام.
دقة الكاميرا في الهاتف  الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50 + 0.08 ميجا بيكسل.

بينما الكاميرا الامامية 32 ميجا بيكسل.
نوعية الشاشة  من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة HD+
نظام تشغيل الهاتف  اندرويد 13
سعة البطارية 5000 ملي أمبير

ما هي مميزات هاتف Infinix Hot 40i

قد أوضحت شركة انفنكس أهم المواصفات الفنية التي تجدها في الجهاز وتستمتع باستخدامها، ويتساءل البعض على مميزاته الأساسية وهي كالتالي:

  • يعتبر من أفضل الهواتف في استخدام الانترنت لأنه يدعم شبكات متنوعة الي الجيل الرابع، ويمكن استخدام 2 شريحة نانو سيم في الهاتف.
  • حرصت الشركة على تصنيع الهاتف من خامات جيدة فتم تصنيعه من أفضل خامات البلاستيك ليعطيك إحساس فخم عند استخدامه.
  • قوة شحن الهاتف سريعة إلى حد ما فيتم استخدام الشحن بقوة 18 واط.
  • مزود الهاتف بفلاش ليد قوي للتصوير بشكل أوضح.
معلومات الكاتب
hana masoud

كاتب صحفي لدى موقع البديل الإخباري، أهتم بالشؤون العربية والدولية في مختلف المجالات، أنشر الأخبار من مصادرها الرسمية والخاصة دون تحريف أو تزييف، وأولي اهتمامًا بتغطية أهم أخبار الرياضة، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات والسيارات.

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