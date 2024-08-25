اشترى وانت مطمئن.. أفضل هاتف فئة متوسطة ببطارية عملاقة تعرف على مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

تعتبر هاتف انفنكس هي الخيار الأفضل بالنسبة للعديد من الأشخاص، والتي توفر العديد من المميزات في الهاتف، وقد أعلنت الشركة على اصدار هاتف جديد بمواصفات عالمية ويتم التساؤل على مواصفات هاتف Infinix Hot 40i التي يعتبر أفضل هاتف في الفئة المتوسطة مقارنة بسعره سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

تعد مواصفات الهاتف من أكثر الأمور أهمية لدى بعض الأشخاص، وذلك لاتخاذ قرار هل هو مناسب للشراء أم لا مواصفاته كالاتي:

معالج الهاتف نوعه Unisoc T606 ويعمل بتقنية 12 نانو وقد تم التأكيد بأنه ثماني النواة التخزين \ الرام 256 جيجا مع 8 جيجا رام. 128 جيجا مع 6 جيجا رام. دقة الكاميرا في الهاتف الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50 + 0.08 ميجا بيكسل. بينما الكاميرا الامامية 32 ميجا بيكسل. نوعية الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة HD+ نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13 سعة البطارية 5000 ملي أمبير

ما هي مميزات هاتف Infinix Hot 40i

قد أوضحت شركة انفنكس أهم المواصفات الفنية التي تجدها في الجهاز وتستمتع باستخدامها، ويتساءل البعض على مميزاته الأساسية وهي كالتالي: