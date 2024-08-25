“بخصومات 50%”.. أقوى عروض كارفور السعودية على مقاضي البيت حتى 27 أغسطس 2024

أعلنت سلسلة أسواق كارفور في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مجموعة جديدة من الخصومات والعروض المميزة على مقاضي البيت التي تتضمن الأطعمة الطازجة وأساسيات الطبخ، وقد كشفت سلسلة كارفور السعودية عن تفاصيل هذه العروض من خلال نشر صورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أقوى عروض كارفور السعودية على مقاضي البيت خصومات 50%

أعربت أسواق كارفور عن التزامها بتوفير خصومات قوية وعروض جذابة على مختلف منتجاتها، وذلك لمساعدة عملائها في مواجهة ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الحياة اليومية، نبدأ تلك العروض بالخصومات التي وصلت إلى 50% منها ما يلي:

ديتول غسول اليدين أكتيف بوتاني: بسعر 17.50 ريال سعودي للحبةبدلًا من 42.25 ريال.

ديتول بخاخ منظف أسطح متعدد الاستخدامات: بسعر 15.50 ريال سعودي للحبة بدلًا من 30.75 ريال.

ديتول غسول الجسم أكتيف بوتاني: بسعر 24.95 ريال سعودي للحبة بدلًا من 60.95 ريال.

هاربيك منظف المرحاض: بسعر 13.75 ريال سعودي للعبوة بدلًا من 19.95 ريال.

ويمكنكم مطالعة المزيد من العروض والخصومات الضخمة من خلال تصفح الصور التالية:

خصومات وعروض كارفور على الأطعمة الطازجة وأساسيات الطبخ

على الأطعمة الطازجة وأساسيات الطبخ، والتي جاءت على النحو التالي:

زيت نباتي أو زيت دوار الشمس: العبوة بحجم 2.9 لتر بسعر 19.50 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

زيت الذرة أو زيت مدعم بالأوميغا بلس: العبوة بحجم 2.9 لتر بسعر 23.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال.

أرز بسمتي: العبوة بحجم 10 كيلو بسعر 72.50 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

تاج محل سيلا أرز: العبوة بحجم 10 كيلو بسعر 61.95 ريال بدلاً من 90.25 ريال.

زيت زيتون: العبوة بحجم 500 مل بسعر 18.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

كتشاب الطماطم: العبوة بحجم 910 جم بسعر 13.25 ريال بدلاً من 19.90 ريال.

فول مدمس: العبوة بحجم 450 جم بسعر 7.35 ريال بدلاً من 12.75 ريال.

خصومات وعروض كارفور على اللحوم

كما أعلنت أسواق كارفور السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وحسابها على فيس بوك عن إصدار مجلة عروضها الجديدة، التي تضم خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من اللحوم، تشمل أبرز العروض: