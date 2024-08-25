رابط ur.gov.iq سداد غرامات المرور الرقم الألماني في العراق 2024 والإستعلام عن الغرامات

يرغب الكثير من المواطنين في دولة العراق، من سداد غرامات المرور الرقم الألماني في مختلف المحافظات العراقية، وذلك بتوجيهات من مديرية المرور العامة، التي أطلقت منصة أور الإلكترونية التي بها الكثير من الخدمات أمام المواطنين، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات سداد غرامات المرور الرقم الألماني 2024

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم سداد غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

التوجه إلى منصة أور الإلكترونية التي وفرتها مديرية المرور العامة للمرور.

مع تسجيل بيانات الدخول إلى صفحة الخدمات.

بحيث تتمكن من اختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.

والقيام بالتعرف على قيمة الغرامة المستحق دفعها.

ليتم تحديد خدمة “سداد غرامات المرور”.

حتى تتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالسداد في غرامات المرور عبر الإنترنت، بإختيار المناسبة لذلك.

يُرجى التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

النقر في النهاية على أيقونة “تأكيد”.

حتى تتمكن من طباعة إيصال الدفع.

كيف أستعلم عن غرامات المرور 2024

ولكي تتمكن من الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق، فيُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-