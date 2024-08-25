سجل الان في الضمان المطور.. تعرف على أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 

يعتبر الضمان المطور من أهم البرامج الحكومية في المملكة العربية السعودية والتي تحرص على تقديم مبالغ مالية للمسجلين بها لدعم الحياة المعيشية الخاصة بهم وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، ويتساءل البعض على طريقة التسجيل في الضمان المطور ومن الضروري أيضا الاطلاع على أهم شروط التسجيل سنتعرف عليها في السطور التالية.

كيفية التسجيل في الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنه يتم التسجيل في الضمان المطور الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الضمان الاجتماعي من هنا .

اختر إنشاء حساب من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتقدم وهي الاسم ورقم الهوية الوطنية وأيضا تاريخ الميلاد.

يجب تسجيل رقم هاتفي لتفعيل الحساب من خلاله، بعدها يتم الضغط على برنامج الضمان المطور وتسجيل الاستمارة الخاصة بك.

يطلب الموقع ارسال بعض الأوراق والمستندات وفور التأكد من صحتها اضغط على تقديم الطلب ويتم الانتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك من قبل الوزارة.

ما هي شروط الاستفادة من الضمان المطور

يحتاج بعض المواطنين التسجيل في دعم الضمان المطور ويتم التساؤل على أهم الشروط الأساسية للموافقة على صرف الدعم وهي كالتالي: