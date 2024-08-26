عاجل ورسميا>> موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 لجميع الموظفين

أعلنت وزارة المالية المصرية، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وذلك بعد قرار تبكير صرف المرتبات بشكل رسمي، وحددت أيام صرف المرتبات التي تستمر لمدة تصل إلى 5 ايام، علمُا بأن صرف مرتبات شهر أغسطس بدأ من يوم 22 اغسطس الحالي ويستمر حتى يوم غدا الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024، وذلك مع صرف المتأخرات خلال يوم 8 ويوم 11 ويوم 12 من نفس الشهر، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية أماكن وموعد صرف المرتبات لشهر سبتمبر المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

أوضحت وزار المالية بأن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، سيبدأ من يوم 22 سبتمبر المقبل ويستمر حتى يوم 27 سبتمبر المقبل أي لمدة 5 أيام متصلة، علمُا أنه يتم صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك من خلال منافذ هيئة البريد المصري وأيضا عبر فروع البنوك المتاحة على مستوى كافة المحافظات.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2024 في مصر

في سياق متصل، فقد أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية موعد صرف معاشات سبتمبر 2024 في مصر، حيث يكون اليوم الاول من كل شهر ميلادي، وبالتالي سيتم صرف المعاشات يوم الاحد الموافق 1 سبتمبر 2024، ويتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بنسبة 15% وتم بدء صرفها منذ شهر مارس الماضي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم تبكير صرف الزيادة عن ميعادها المستحق بشهر يوليو من كل عام لمواجهة التحديات الاقتصادية في الوقت الحالي، كما يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة معاشهم عبر اتباع الخطوات التالية: