“رحلتك للمليون على بعد خطوة ” .. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاشتراك

مسابقة الحلم هي واحدة من أشهر المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات، حيث تبث المسابقة على قناة MBC، وتشرف عليها شركة “MBC Group”، وتعتبر من أكثر المسابقات جاذبية للمشاهدين في الوطن العربي، ومن خلال في هذا المقال نوضح الخطوات التفصيلية للاشتراك في مسابقة الحلم وطريقة المشاركة للحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

تتوفر مسابقة الحلم في العديد من الدول العربية، ولكن يجب التأكد من أن الخدمة متاحة في بلدك، حيث يمكن ذلك عن طريق زيارة موقع MBC الرسمي ويتم الاشتراك من خلال اتباع ما يلي:

يمكن للمشاركين إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” إلى الرقم المخصص لبلدهم.

بعض الدول توفر إمكانية الاشتراك عبر تطبيقات الهواتف الذكية مثل “MBC” أو “Shahid”.

يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للمسابقة والاشتراك عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني المتاح.

بعد إرسال رسالة الاشتراك أو التسجيل عبر التطبيق، سيتلقى المشترك رسالة تأكيد تحتوي على معلومات إضافية.

ضمن إطار المسابقة، يتم إرسال أسئلة للمشتركين عبر الرسائل النصية أو التطبيقات.

تزيد الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة من فرص الفوز، لذا من المهم الرد بسرعة وبصورة صحيحة.

يتم الإعلان عن الفائزين بشكل دوري على قناة MBC وبرنامج “الحلم”.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية من خلال الارقام التالية: