الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الجزائرية وشروط الاستفادة منها

تعتبر منحة المرأة بالجزائر من أهم البرامج الاجتماعية التي تطرحها الحكومة الجزائرية بغرض تحسين المستوى المعيشي الخاص بكافة المواطنين هناك، وإعانتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية ويرغب العديد من السيدات التسجيل بالمنحة فقد أعلنت الوكالة الخطوات الصحيحة في التسجيل، كما أوضحت أهم الشروط التي يجب توافرها لدي المتقدمين ليتم قبول الطلب سنتعرف عليها.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الجزائرية

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل بأنه يتم التسجيل في المنحة الكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الوكالة الوطنية للتشغيل من هنا .

بعدها يتم الضغط على منحة المرأة الماكثة بالمنزل من الخيارات الموضحة على الشاشة، ويتم اختيار المحافظة التي تقيم بها السيدة.

ثم يتم تسجيل بعض البيانات الشخصية للسيدة ومن الضروري التأكد من صحتها أثناء التسجيل.

بعدها يتم ارسال كافة المستندات التي تطلبها المنصة والتي تفيد بأن السيدة من محدودي الدخل المستحقة لصرف الدعم.

اضغط على ارسال، ويجب متابعة قبول الطلب الخاص بك من قبل الوزارة.

ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الجزائرية

تحرص الحكومة على إعلان بعض الضوابط الهامة التي يجب توافرها لدى كافة السيدات المتقدمة على الدعم وهي كالتالي: