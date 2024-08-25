طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في الكلية العسكرية بالعراق والشروط والخطوات اللازمة للقبول

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة الدفاع بالعراق عن بعض الأسماء المقبولين في الكلية العسكرية، وذلك بالنسبة لعام 2024 والتي تعد كونها حلماً للعديد من الشباب في العراق الراغبين للإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة وتعتبر هذه الكلية من إحدى أهم المؤسسات العسكرية التعليمية التي تم إنشاؤها بهدف تأهيل الضباط العسكريين بالإضافة إلى تدريبهم بشكل جيد، لذلك سوف نحرص على توضيح الشروط الخاصة للالتحاق وكيفية التسجيل و الاستعلام عن الأسماء الخاصة للمقبولين في مقالنا بالتفصيل والدقة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في الكلية العسكرية

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة الدفاع بالعراق عن أسماء الطلاب المقبولين بالكلية العسكرية، وأكدت على إمكانية الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولهم بشكل رسمي وأصبحوا جنوداً لها، ويتم ذلك عبر الإنترنت مباشرة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة الدفاع بالعراق من هنا .

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بشكل سليم.

الضغط على خانة الاستعلام عن نتائج المقبولين.

تدوين كافة البيانات المطلوبة بكل دقة في الخانات المخصصة.

الإطلاع على الحالة الخاصة بالطلب ونتيجة الفحص.

الشروط والضوابط المطلوبة للتسجيل في الكلية العسكرية

حددت الجهات المسؤولة في الوزارة بعض من الشروط والضوابط اللازمة للالتحاق في الكلية العسكرية، وتتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية العراقية، ومقيم بشكل دائم في العراق.

يلزم أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 حتى 26 عاماً، وذلك عند تخرجهم مباشرة من الدورة.

يلزم أن يتمتع المتقدم بسلوك حسن وسمعة جيدة بين الناس.

يجب أن يكون المواطن لائقاً بدنياً صحياً.

ينبغي عدم صدور الأحكام الجنائية ضد المتقدم من قبل.

يلزم أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الخاصة للبكالوريوس في إحدى الكليات الأهلية.

طريقة التقديم في الكلية العسكرية

يمكن لجميع الشباب الراغبين بسهولة التقديم في الكلية العسكرية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي: