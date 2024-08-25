إطلاق وزارة الماليه رواتب المتقاعدين في العراق شهر أيلول/ سبتمبر 2024 في هذا الموعد

أوشك شهر أغسطس على الانتهاء ومن بعده يأتي سبتمبر، ولهذا ينتظر العمال المتقاعدين بفارغ الصبر موعد إطلاق وزارة الماليه رواتب المتقاعدين في العراق عن شهر سبتمبر، ونوضح لكم موعد الصرف وفقًا لما يتم شهريًا وتفاصيل الزيادة الأخيرة في رواتب العمال المضمونين، ففضلًا كونوا معنا.

موعد صرف وزارة الماليه رواتب المتقاعدين

يتم إطلاق رواتب المتقاعدين شهريًا بناء على ما توضحه المالية العراقية في اليوم الأول من الشهر الميلادي، حيث تباشر هيئة التقاعد الوطنية عملية الصرف في هذا اليوم طالما أن اليوم عمل رسمي داخل المصارف العراقية، بينما إن جاء يوم الأول من الشهر موافقًا لعطلة رسمية “دينية، وطنية.إلخ” فإنه يتم تأخير الصرف يوم أو يومين على حسب ما تراه الهيئة.

وبموجب ذلك مقرر صرف الرواتب للمتقاعدين عن شهر أيلول في الأول من شهر سبتمبر القادم، حيث سيكون الصرف إن شاء الله يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر من عام 2024، وعند المباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين، سوف يتم الإعلان رسميًا عن بدء الصرف.

الزيادة الأخيرة في رواتب المتقاعدين بالعراق

بينا لكم موعد صرف وزارة الماليه رواتب المتقاعدين في العراق عن شهر أيلول، وفيما يخص زيادة الراتب التقاعدي في العراق، فلا يوجد زيادة جديدة في الوقت الحالي، ولكن آخر ما أقرته الحكومة العراقية بشأن الزيادة بأنها أضافت على رواتب العمال المتقاعدين زيادة 150 ألف دينار، حيث الزيادة لن تتجاوز هذا المبلغ، وذلك لمن لا يزيد الراتب الخاص به عن 700 ألف دينار، وتِلك الزيادة كانت تشمل المتقاعد “الخدمة والعجز”، حيث وضح معالي وزير العمل أن الزيادة للحد الأدنى للراتب الذي كان 350 ألف دينار، حيث يُصبح 500 ألف دينار.