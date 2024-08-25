ثبت تردد وناسة بيبي.. وخلي طفلك يستمتع باجمل الاغاني وافلام الكرتون المميزة 

قناة وناسة هي واحدة من أهم القنوات الآمنة على الأطفال بشكل كبير، حيث أنها تعمل على بث مجموعة من الأغاني التعليمية والبرامج المميزة التي تساهم في تنمية مهارات، كما أنها تحرص على عرض بعض الأغاني التفاعلية التي يستفاد منها الطفل، لذا فهي واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية التي تحرص على عرض محتوى مميز ومناسب لكافة الأعمار، وقد تم العمل على تحديث التردد الخاص بهم سواء على النايل سات والعرب سات لعرض المحتوى بشكل أفضل، سنتعرف على التفاصيل الكاملة.
تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات
يرغب العديد من الأمهات تثبيت التردد الجديد للقناة على الرسيفر الخاص بهم ليتم مشاهدة من قبل الأطفال والاستمتاع به، والتردد هو:
- التردد: 11559
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
كما اوضحت ادارة القناة أيضا بأنه تم العمل على تحديث التردد ايضا على عرب سات لعرض المحتوى بشكل أفضل وبدون تقطيع والتردد هو:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
مميزات قناة وناسة بيبي
بعد الاطلاع على التردد الجديد الخاص بالقناة سواء على النايل سات او العرب سات، يرغب بعض الأمهات التعرف على أهم مزايا القناة وهي كالتالي:
- تعتبر من أفضل القنوات التي تحرص على عرض محتوى مناسب لكافة أعمار الأطفال بداية من عمر عام.
- تعمل على عرض مجموعة من الأغاني التعليمية سواء باللغة العربية او الإنجليزية.
- هي واحدة من أكثر القنوات الآمنة على الأطفال فلا تقلق من مشاهدتها نهائيا.
- كما انها تعمل على عرض مجموعه من أفلام الكرتون التي يفضلها الأطفال بشكل كبير.