ثبت تردد وناسة بيبي.. وخلي طفلك يستمتع باجمل الاغاني وافلام الكرتون المميزة 

قناة وناسة هي واحدة من أهم القنوات الآمنة على الأطفال بشكل كبير، حيث أنها تعمل على بث مجموعة من الأغاني التعليمية والبرامج المميزة التي تساهم في تنمية مهارات، كما أنها تحرص على عرض بعض الأغاني التفاعلية التي يستفاد منها الطفل، لذا فهي واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية التي تحرص على عرض محتوى مميز ومناسب لكافة الأعمار، وقد تم العمل على تحديث التردد الخاص بهم سواء على النايل سات والعرب سات لعرض المحتوى بشكل أفضل، سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

يرغب العديد من الأمهات تثبيت التردد الجديد للقناة على الرسيفر الخاص بهم ليتم مشاهدة من قبل الأطفال والاستمتاع به، والتردد هو:

التردد: 11559

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كما اوضحت ادارة القناة أيضا بأنه تم العمل على تحديث التردد ايضا على عرب سات لعرض المحتوى بشكل أفضل وبدون تقطيع والتردد هو:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

مميزات قناة وناسة بيبي

بعد الاطلاع على التردد الجديد الخاص بالقناة سواء على النايل سات او العرب سات، يرغب بعض الأمهات التعرف على أهم مزايا القناة وهي كالتالي: