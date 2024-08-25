” سجل في خطوة واحدة ” .. طريقة التسجيل في البطاقة التموينية في العراق 2024 والشروط المطلوبة للقبول

تعد البطاقة التموينية من أهم وسائل الدعم الحكومي التي توفرها الحكومة العراقية للمواطنين، حيث تساعد في تأمين المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، وقد أطلقت الحكومة العراقية منصة أور الإلكترونية لتسهيل عملية التسجيل والتحديث للبطاقات التموينية، ومن خلال هذه السطور تسلط الضوء على توضيح كيفية التسجيل في البطاقة التموينية عبر منصة أور 2024، بالإضافة إلى أهم الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة.

طريقة التسجيل في البطاقة التموينية في العراق

سهلت الحكومة العراقية امكانية تقديم طلب التسجيل في البطاقة التموينية في العراق، وذلك عبر منصة أور من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

من بين الخدمات الالكترونية المتاحة يتم اختيار خدمة التسجيل في البطاقة التموينية.

يتطلب التسجيل في البطاقة التموينية تعبئة استمارة إلكترونية

قد يتطلب التسجيل تحميل نسخ إلكترونية من بعض الوثائق.

تأكيد التسجيل وإرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة التموينية

لكي يتم القبول في التسجيل في البطاقة التموينية لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة، وتتمثل فيما يلي: