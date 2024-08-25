“Back To School“ موعد الدخول المدرسي 2024/2025 بالجزائر وقائمة العطل الرسمية

موعد الدخول المدرسي وهذا ما يتم البحث عنه بشكل متكرر من قبل الطلاب وأولياء الأمور بالجزائر حيث أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء العطلة الصيفية ويرغب الجميع في الاستعداد من أجل العودة للدراسة مرة أخرى وذلك من حيث الحصول على المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطالب، لذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالإعلان الخطة الدراسية للعام الجديد سواء للطلاب أو المعلمين، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم من خلال السطور القادمة.

موعد الدخول المدرسي

بعد التساؤلات الكثير حول موعد الدخول المدرسي بالجزائر قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالرد عليكم وأوضحت أنه من المقرر أن يبدأ كل من الإداريين والمعلمين عامهم الجديد في يوم 7 من سبتمبر، بينما الطلاب سوف يبدأون عامهم يوم 11 من نفس الشهر، كما أكدت على أن هذا العام سوف يتم تقسيمه إلى فصلين ولكل فصل له خطة زمنية محددة.

قائمة العطل الرسمية في الجزائر

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المدرسية المسؤولة أن يوجد عدد من العطل المدرسية والتي سوف تكون على النحو التالي: