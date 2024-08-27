ثبتها الآن وخلي ولادك مبسوطين.. تردد قناة طيور الجنة على نايل وعرب سات 2024 

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يجذب انتباه الصغار ويعزز قيمهم الأخلاقية مع بداية عام 2024 يتطلع العديد من العائلات إلى إعادة ضبط أجهزة الاستقبال لديهم لمتابعة القناة على الأقمار الصناعية المختلفة بما في ذلك نايل سات وعرب سات ولتسهيل هذه العملية توفر القناة ترددات جديدة يمكن تثبيتها بسهولة على أجهزة الاستقبال مما يضمن استمرار الاستمتاع بالمحتوى المحبوب الذي تقدمه طيور الجنة لأطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2024

لتثبيت قناة على نايل سات تحتاج إلى معرفة التردد الخاص بالقناة نظرا لأن القنوات تختلف حسب المحتوى إليك تردد قناة طيور الجنة كمثال:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2024

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت القناة على جهازك

أولا يجب أن يتم فتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر من القائمة الموجودة إعدادات القنوات أو تركيب.

يتم بعد ذلك كتابة التردد كما هو موضح أعلاه.

ثم يتم البحث عن القناة واحفظها بعد العثور عليها.

أشهر أغاني طيور الجنة