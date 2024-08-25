موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024.. وهل تم إضافة زيادة جديدة؟

ينتظر أصحاب المعاشات، موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2024، التي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، ليوافق بداية كل شهر ميلادي، حيث إن هذه المعاشات جاءت بالزيادة الجديدة التي وصلت لـ 15%، على أن تم صرفها بداية من شهر مارس المقبل، إلا أن بعض المستفيدين من التأمينات الاجتماعية يحصلون على المعاش المستحق لكل مستفيد، وعليه سنوضح لكم في كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2024

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر سبتمبر يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي، بما يُشير ذلك إلى صرف معاش الشهر الجديد يوم 1 سبتمبر 2024، بحيث يتحصل عليها كافة المشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فضلاً عن أن المعاش يأتي بالزيادة السنوية فقط دون إضافة أي زيادات جديدة، وعليه فكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة لا أساس لها من الصحة، وفي حالة وجود أي أنباء جديدة حول هذه الزيادات سواء كانت في المعاشات أو المرتبات سيتم الإعلان عنها مباشرة بحيث يتحصل عليه كافة المواطنين في الدولة.

خطوات الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2024

وأصبح من السهل الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024، عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإتباع الخطوات التالية:-