“وقتــاش الــدراســة“ موعد الدخول المدرسي 2024 في عمان وقائمة العطل المدرسية

أوشكت العطلة الصيفية على الانتهاء مما جعل جميع الطلاب وأولياء الأمور يتساءلوا حول موعد الدخول المدرسي بعمان لذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالرد على جميع استفسارتكم من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، ويجب العلم أن جميع المؤسسات التعليمية بدأت في الاستعداد من أجل استقبال الطلاب للعام الجديد من حيث تجهيز المقاعد والفصول لذلك نجد أن الكوادر التعليمية تبدأ العام الخاص بها قبل الطلاب.

موعد الدخول المدرسي بعمان

بعد التساؤلات العديدة حول موعد الدخول المدرسي بعمان أعلنت وزارة التربية والتعليم أنهم الآن في مرحلة التجهيز من أجل استقبال الطلاب وأوضحت أيضا أنه من المقرر بدء العام الدراسي للطلاب من يوم 26 من شهر أغسطس 2024 وأكدت الجهات المسؤولة على جميع الطلاب المقيدين في مختلف المراحل الالتزام بالحضور وهذا من أجل الاستفادة من الدروس المدرسية والحصول على أكبر قدر من المعلومات، يجب العلم أن الوزارة قامت بتوفير صفحة إلكترونية خاصة بها والتي تساعد الطالب في الحصول على العديد من الخدمات دون الذهاب إلى المدرسة مثل الاستعلام عن النتائج والمقررات الدراسية بالإضافة إلى الجدول المدرسي وغيرها من الخدمات الأخرى.

قائمة العطل المدرسية بعمان

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مجموعة من العطل المدرسية التي سوف يحصل عليها جميع الطلاب في مختلف المدارس سواء كانت خاصة أو حكومية ومنها: