“7 أيـــام أجــازة“ شروط الحصول على عطلة الأبوة والأمومة 2024 في عمان

انتشرت الكثير من الأخبار حول وجود عطلة الأبوة بعمان مما جعل الجميع يتساءل حول حقيقة هذا الأمر لذلك قامت الجهات المعنية بالتوضيح وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا، ويجب العلم أن عطلة الأبوة قامت الحكومة داخل السلطنة بإطلاقها منذ فترة ليست طويلة وهي يتم منحها للموظفين الأباء وهذا من أجل قضاء وقت أطول مع الأبناء وأخذ قسط من الراحة استعدادا للعودة إلى العمل مرة أخرى.

عطلة الأبوة بعمان

قامت الجهات الحكومية داخل سلطنة عمان بإطلاق عطلة جديدة والتي تدعى عطلة الأبوة ويتم منحها للموظفين الذين يستقبلون طفل جديد وهي من العطل الجديدة التي تم إضافتها لقانون العطل تصل مدة هذه العطلة حتى سبع أيام وتكون مدفوعة الأجر أيضا، ولكن يجب العلم أنه تم وضع عدة شروط والتي يجب توافرها من أجل الحصول على العطلة بنجاح وهي:

يجب تقديم الطلب على العطلة قبل 98 يوم من الولادة.

يشترط أن يتم ولادة الطفل حي.

في حال الحصول على هذه العطلة بشكل متصل سوف يتم احتساب العطلة الأسبوعية من ضمنها.

شروط الحصول على عطلة الأمومة في عمان

قام صندوق الحماية الاجتماعية بوضع إجازة الأمومة أيضا ولكن قام بتحديد عدة شروط يجب توافرها وهي: