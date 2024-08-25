“the goat life“ قصة حياه الماعز الفيلم الهندي الأكثر شهرة ومشاهدة

انتشر منذ فترة حياه الماعز الفيلم الهندي وهو من الأعمال التي تسببت في إثارة غضب السلطات السعودية حيث أنه يروي قصة شاب هندي والذي قام بالسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل البحث عن عمل ولكن بمجرد وصوله إلى هناك سوف تتغير حياته مائة وثمانين درجة، ووفقا لما نقلته بعض المصادر أن تلك القصة حدثت بالفعل ولأن المؤلف لديه علم على أن هذا العمل سوف يتسبب في خلق المشاكل لذلك قام بكتابة ملاحظة قبل بدء الفيلم وقال بها أن هذا العمل لا يقصد الإساءة لأي شعب أو بلد عربية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

حياه الماعز الفيلم الهندي

تدور قصة الفيلم حول حياة شاب هندي يدعى نجيب قرر الذهاب إلى السعودية وهذا من أجل الحصول على عمل مناسب ولكن بمجرد وصوله إلى هناك سوف يقابل كفيل والذي سوف يأخذه من أجل العمل معه ولكنه سوف يتركه في الصحراء يرعى الغنم دون مياه أو شراب، سوف يحاول نجيب الهروب أكثر من مرة ولكن سوف يفشل في ذلك، يجب العلم أن هذا العمل يوضح معاملة الكفيل قديما وذلك قبل تعديل القوانين المتعلقة بالكفيل، وفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أن فيلم حياة ماعز حقق 870 مليون روبية والذي يعادل 10.4 مليون دولار أمريكي وهذا في الأسبوع الأول من عرضه.

رأي النقاد في فيلم حياة الماعز

يوجد عدد من النقاد الخليجيين الذين اعترضوا على فكرة الفيلم وصورة الكفالة التي يوضحها فيلم حياة الماعز، بينما يوجد عدد من النقاد الذين يرون أنه مجرد عمل إبداعي ولا يدل على الواقع.