الأنحف والأخف.. سعر ومواصفات هاتف honor magic v3 الجديد “قابل للطي”

واحدة من الهواتف الذكية التي تم طرحها مؤخرًا هو هاتف honor magic v3، ذلك الهاتف ذات التصميم الأخف والأنحف الذي جذب انتباه حاملي الأجهزة الذكية، ونوضح لكم بشيء من التفصيل مواصفات وسعر الهاتف داخل الأسواق، فتابعوا معنا.

مواصفات هاتف honor magic v3

كشفت الشركة الصينية هونر عن هاتفها الجديد honor magic v3، ذلك الهاتف الجديد القابل للطي والذي ينافس أكبر ماركات الهواتف الموجودة في الأسواق حاليًا، بل تميز عليهم في خفة وزنه ونحافته، وجاءت أبرز مواصفات الهاتف على النحو التالي:

يأتي الهاتف بتصميم أنيق خصوصًا من الخلف، حيث تصميم الكاميرات على شكل قبة ثمانية الأضلاع.

متوفر الهاتف بثلاث ألوان بني أحمر داكن، زيتي، أسود.

تجاوز الهاتف حد النحافة الفائقة، مع وزن حوالي 226 جرام.

يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء، حيث شهادة IPX8 المعتمدة.

يدعم الهاتف لتركيب شريحتان اتصال ولكن غير داعم للكارت الميموري.

معالج الهاتف من النوع سناب دراجون 8 جين، حيث ثمناي النواة.

واجهة الهاتف من أونر ماجيك 8.0.1 والمبنية على الأندرويد 14.

يوجد طبقة للحماية على الشاشة الداخلية من نوعية King Kong Rhinoceros.

موجود بالهاتف بصمة للإصبع على الزر الخاص بالغلق والفتح.

يوجد بالهاتف مجموعة من الكاميرات المتميزة مع فلاش وإمكانيات هائلة في تصميم الكاميرات وجودة الصور والفيديوهات منها.

سعر هاتف honor magic v3

حسب ما وضحته المواقع الرسمية فإن الهاتف تم طرحه في السوق الصيني بشهر يوليو المنصرم، وبحلول الخامس من سبتمبر القادم سيكون موجود في الأسواق العالمية، حيث متوقع سعر الهاتف أن يكون على النحو التالي: