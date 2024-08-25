“اسمك ظهـر هسّــه hajj.gov.iq“ رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 بالعراق والشروط اللازمة للتسجيل

يمكن الآن لجميع المواطنين في العراق التقديم على قرعة الحج 2025 والتي تقدمها الهيئة العامة الموجودة داخل الدولة والتي تساعد المواطنين في أداء فريضة الحج ولكن تكون بسعر مخفض وهذا مقارنة بالأسعار الأخرى والهدف من هذا هو تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم في زيارة بيت الله الحرام، حيث أن الحج أحد أركان الإسلام التي يجب على كل مسلم قادر بالغ عاقل القيام به، ووفقا لما نقلته الجهات المعنية أنه تم البدء في استقبال الطلبات منذ عدة أيام وهم الآن في مرحلة الإعلان عن النتائج ولكن يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط اللازم توافرها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج قرعة الحج 2025

يجب العلم أنه من المقرر الإعلان عن نتائج قرعة الحج 2025 في خلال الأيام القليلة القادمة، كما أوضحت أنه تم الإعلان في يوم الثلاثاء الموافق 13 من أغسطس أنه متاح التقديم لمن لا يحمل البطاقة الوطنية الموحدة.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

يمكن الآن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج قرعة الحج وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الجهات المسؤولة ولكن يجب إجراء الخطوات الآتية:

في مبتدأ يجب التوجه إلى الصفحة الرسمية لهيئة الحج والعمرة بالعراق وهذا من خلال الرابط التالي. انقر على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. انقر على خانة نتائج قرعة الحج وقم بكتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الطلب، تاريخ الميلاد، الرقم الوطني. أخيرا اضغط على زر استعلام وانتظر عدة دقائق في حال القبول يجب عليك إنهاء إجراءات التسجيل و هذا في خلال عشرين يوم من النتيجة.

شروط القبول في قرعة الحج