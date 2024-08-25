لعشاق المسلسلات التركية.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على الأقمار الصناعية

رودي مصطفى تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لعشاق المسلسلات التركية.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على الأقمار الصناعية

إن قناة الفجر الجزائرية هي وجهتك المثالية، حيث تقدم القناة مزيجًا رائعًا من المسلسلات التركية والعربية، بالإضافة إلى برامج حوارية وثقافية تغطي كل ما يهم المشاهد العربي، بفضل تغطيتها الشاملة للأحداث السياسية والاجتماعية، أصبحت قناة الفجر واحدة من أبرز القنوات الجزائرية التي تستحق المتابعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على الأقمار الصناعية

لعشاق المسلسلات التركية المميزة مثل “قيامة عثمان”، يمكنكم الآن ضبط قناة الفجر الجزائرية على الترددات الجديدة لتستمتعوا بأفضل تجربة مشاهدة إليكم تفاصيل الترددات على مختلف الأقمار:

على قمر نايل سات

  • التردد: 12034
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • اسم القناة: El Fajr

على قمر بدر

  • التردد: 11998
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الجودة: HD

على قمر ياه سات

برامج ومسلسلات قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تلبي كافة الأذواق. من أبرزها:

  • برنامج “المرصد”
  • المسلسل التركي الشهير”قيامة عثمان”.
  • برنامج الشهاب.
  • مسلسل “باب الحارة”.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

لضمان الحصول على أفضل جودة صورة وصوت، يمكنك بسهولة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

  1. تأكد من تشغيل جهاز الاستقبال واضبطه على وضع الاستقبال.
  2. اضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بُعد.
  3. اختر “إعدادات القمر الصناعي” ومن ثم “إضافة تردد جديد”.
  4. أدخل تفاصيل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
  5. اضغط على “بحث” لحفظ القنوات الجديدة واستمتع بمشاهدة برامجك المفضلة.
معلومات الكاتب
رودي مصطفى

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